«Байер» — «Бавария»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00

Сегодня, 4 июля, состоится матч «Байер» — «Бавария». Встреча финала Кубка Германии пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Тобиасом Вельцем (Висбаден). Ему будут помогать Рафаэль Фольтин (Майнц-Кастель) и Мартин Томсен (Клеве). Резервный арбитр — Патрик Иттрих (Гамбург).

В полуфинале турнира «Бавария» обыграла франкфуртский «Айнтрахт» со счётом 2:1. «Байер» разгромил «Саарбрюкен» со счётом 3:0.

«Бавария» является действующим обладателем Кубка Германии. Мюнхенцы побеждали в финале турнира 19 раз. Леверкузенский «Байер» побеждал в Кубке один раз — в 1993 году.