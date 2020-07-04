Гол и результативная передача Криштиану Роналду помогли «Ювентусу» обыграть «Торино»

В матче 30-го тура итальянской Серии А «Ювентус» принимал «Торино». Дерби Турина состоялось на арене «Альянц Стадиум» и завершилось со счётом 4:1 в пользу «старой синьоры».

Счёт открыл нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала на 3-й минуте с передачи полузащитника Хуана Куадрадо. В середине первого тайма преимущество команды Маурицио Сарри увеличил Куадрадо, ему ассистировал форвард Криштиану Роналду.

Перед свистком на перерыв нападающий «Торино» Андреа Белотти реализовал пенальти. На 61-й минуте ещё один мяч в ворота гостей отправил Роналду. В концовке защитник «Торино» Коффи Джиджи стал автором автогола.

«Ювентус», набрав 75 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, «Торино» (31) — на 15-м месте.