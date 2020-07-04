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Гол и результативная передача Криштиану Роналду помогли «Ювентусу» обыграть «Торино»

Гол и результативная передача Криштиану Роналду помогли «Ювентусу» обыграть «Торино»
Футбол / Италия 0

В матче 30-го тура итальянской Серии А «Ювентус» принимал «Торино». Дерби Турина состоялось на арене «Альянц Стадиум» и завершилось со счётом 4:1 в пользу «старой синьоры».

Счёт открыл нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала на 3-й минуте с передачи полузащитника Хуана Куадрадо. В середине первого тайма преимущество команды Маурицио Сарри увеличил Куадрадо, ему ассистировал форвард Криштиану Роналду.

Перед свистком на перерыв нападающий «Торино» Андреа Белотти реализовал пенальти. На 61-й минуте ещё один мяч в ворота гостей отправил Роналду. В концовке защитник «Торино» Коффи Джиджи стал автором автогола.

«Ювентус», набрав 75 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, «Торино» (31) — на 15-м месте.

Италия - Серия А. 30-й тур
04 июля 2020, суббота. 18:15 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
4 : 1
Торино
Турин
1:0 Дибала – 3'   2:0 Куадрадо – 29'   2:1 Белотти – 45+6' (пен)   3:1 Роналду – 61'   4:1 Джиджи – 87' (автогол)
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