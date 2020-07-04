Аджоев: у «Арсенала» есть характер. Матч с «Динамо» уходит в историю

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился впечатлениями от матча 26-го тура РПЛ. В Москве «Арсенал» выиграл у «Динамо» — 1:0.
«Очень важная победа. Фактически полтора тайма играли в меньшинстве, выстояли и одержали победу. Это говорит о том, что у нас есть характер. Фундаментальное качество, которое позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. За счёт характера и смогли выиграть. Тем более играли в гостях с «Динамо».
Это всегда очень серьёзная и ответственная проверка для любой команды. Благодарен всем футболистам, проявившим огромное желание и дисциплину, тренерскому штабу — всем, кто переживал за нас. Отдельно хочу поздравить Женю Луценко, забившего 13-й гол в чемпионате. Он на правильном пути. Напомню, он пришёл к нам как раз из «Динамо» в качестве свободного агента. Впрочем, календарь настолько плотный, что можно сказать, мы уже начали готовиться к следующему матчу. Сегодняшний матч уходит в историю", — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 4 июля 2020
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