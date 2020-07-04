Мелкадзе: показалось, что падение Понсе — не пенальти. От такого касания не падают

Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе, права на которого принадлежат «Спартаку», прокомментировал победу в матче с красно-белыми (3:2).

«Показалось, что падение Понсе — не пенальти. Было касание, но от такого не падают. Кроме того, показалось, что Соболев чистый гол забил.

Рассчитывали зацепиться за очки, дальше играть с конкурентами. Не обидно, что не играл. Всё-таки «Спартак». Самый ли слабый «Спартак», который видел? Не хочу ничего говорить", — передает слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» уступил «Тамбову». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 3:2. В добавленное время в ворота «Тамбова» могли назначить пенальти после падения в штрафной форварда «Спартака» Эсекьеля Понсе.