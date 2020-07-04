Худяков — о победе над «Спартаком»: ради такого стоит жить

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал победу команды в выездном матче со «Спартаком» (3:2).

«Горд за ребят, за коллектив, за тренерский штаб. Все просто молодцы! Сегодня у нас не играло пять человек основы. Думал, шансов нет, но перед ребятами хочу снять шляпу. Нам чем сложнее, тем лучше. Нефарт должен был закончиться. Постоянно пропускали необязательные голы. Ребята собрались в тяжелое время против такого соперника.

Ради таких моментов нужно жить. Что касается судейства, моменты в нашей штрафной плохо видел, сидел далеко. Но и, как мне показалось, пенальти в наши ворота был сомнительный. Судьям виднее. Если отменили, значит, по делу. Если назначили пенальти, значит, был», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.