Худяков — о победе над «Спартаком»: ради такого стоит жить

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал победу команды в выездном матче со «Спартаком» (3:2).
«Горд за ребят, за коллектив, за тренерский штаб. Все просто молодцы! Сегодня у нас не играло пять человек основы. Думал, шансов нет, но перед ребятами хочу снять шляпу. Нам чем сложнее, тем лучше. Нефарт должен был закончиться. Постоянно пропускали необязательные голы. Ребята собрались в тяжелое время против такого соперника.
Ради таких моментов нужно жить. Что касается судейства, моменты в нашей штрафной плохо видел, сидел далеко. Но и, как мне показалось, пенальти в наши ворота был сомнительный. Судьям виднее. Если отменили, значит, по делу. Если назначили пенальти, значит, был», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 4 июля 2020
-
21:23
-
21:22
-
21:06
-
21:01
-
21:00
-
20:51
-
20:48
-
20:43
-
20:40
-
20:32
-
20:28
-
20:22
-
20:21
-
20:20
-
20:13
-
20:08
-
20:00
-
19:40
-
19:35
-
19:30
-
19:22
-
19:21
-
19:14
-
19:01
-
18:56
-
18:56
-
18:55
-
18:51
-
18:32
-
18:24
-
18:12
-
18:11
-
18:06
-
18:00
-
17:45