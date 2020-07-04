Тедеско: пропускать три от «Тамбова» — очень больно

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал проигрыш в матче с «Тамбовом» (2:3).

«Разочарованы, что не взяли 3 очка. В первом тайме мы контролировали игру, но забили только один гол. Нужно было забивать второй. Над этим нужно работать. Во втором тайме совершили глупую ошибку. Пропустили. Но забили, имели моменты, чтобы забить третий мяч. Но не смогли. И пропустили. Пропускать три от «Тамбова» — очень больно», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» уступил «Тамбову» со счётом 3:2. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве.



Первый гол во встрече на 36-й минуте забил Зелимхан Бакаев, реализовав пенальти. На 60-й минуте Валерий Чуперка сравнял счёт. Спустя четыре минуты Джордан Ларссон вывел «Спартак» вперёд. На 73-й минуте Алексей Грицаенко сравнял счёт — 2:2. Победный гол на 82-й минуте забил игрок «Тамбова» Владимир Обухов с пенальти.