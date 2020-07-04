Тедеско: игроки «Спартака» получили много жёлтых карточек. Почему так, непонятно

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о дисциплине московской команды в матче с «Тамбовом» (2:3).
«У нас много жёлтых карточек. И это без комментариев. Просто факт. И это проблема. Карточек пять, шесть или семь. Это непросто, это подкашивает наши ряды. Жиго не сыграет. У Маслова четыре желтые в пяти матчах. Почему так? Непонятно. Хватит. Ладно. В плане владения мячом мы играли хорошо. Но в обороне — да, мы совершали ошибки. Нужно смотреть матч и анализировать», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» уступил «Тамбову» со счётом 2:3. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Футболисты «Спартака» в этом матче получили четыре предупреждения.
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