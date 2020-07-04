Тедеско: верю в команду. Думаю о ней 20 часов в сутки

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что верит в московскую команду, несмотря на проигрыш в матче с «Тамбовом» (2:3).
«Верю в команду. Они делают всё от них зависящее. Я тоже делаю всё, на что могу повлиять. 20 часов в сутки думаю о команде: как подготовиться к матчу, как разобрать соперника», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» уступил «Тамбову» со счётом 2:3. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
Первый гол во встрече на 36-й минуте забил Зелимхан Бакаев, реализовав пенальти. На 60-й минуте Валерий Чуперка сравнял счёт. Спустя четыре минуты Джордан Ларссон вывел «Спартак» вперёд. На 73-й минуте Алексей Грицаенко сравнял счёт — 2:2. Победный гол на 82-й минуте забил игрок «Тамбова» Владимир Обухов с пенальти.
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