Тедеско — о разговорах с Федуном и Цорном: всё, что происходит в семье, остаётся в семье

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, ощущает ли он поддержку владельца московского клуба Леонида Федуна.
«При всем уважении к вам, вы всегда задаёте провокационные вопросы. Вне зависимости от того — выигрываем мы или нет. Меня уже спрашивали о моих разговорах с Федуном и гендиректором. Ещё в Катаре спрашивали. Разговоры остаются между нами. Это всё равно, если бы я вас спросил, что вам говорит жена, когда вы просыпаетесь. Это же семья, а «Спартак» такая же семья. А всё, что происходит в семье, остаётся в семье", — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» уступил «Тамбову» со счётом 2:3. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
- 4 июля 2020
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