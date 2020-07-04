«Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «канониров».

Первый мяч на 43-й минуте забил полузащитник «Арсенала» Букайо Сака. В концовке матча преимущество лондонской команды увеличил нападающий Александр Ляказетт, которому ассистировал хавбек Джозеф Уиллок.

Победная серия «канониров» в чемпионате Англии достигла трёх матчей. Для «волков» сегодняшнее поражение стало первым в последних девяти встречах АПЛ.

«Вулверхэмптон» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе команды Нуну Эшпириту Санту 52 очка. «Арсенал» (49) — на седьмом месте.