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«Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ

«Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «канониров».

Первый мяч на 43-й минуте забил полузащитник «Арсенала» Букайо Сака. В концовке матча преимущество лондонской команды увеличил нападающий Александр Ляказетт, которому ассистировал хавбек Джозеф Уиллок.

Победная серия «канониров» в чемпионате Англии достигла трёх матчей. Для «волков» сегодняшнее поражение стало первым в последних девяти встречах АПЛ.

«Вулверхэмптон» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе команды Нуну Эшпириту Санту 52 очка. «Арсенал» (49) — на седьмом месте.

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
04 июля 2020, суббота. 19:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Сака – 43'   0:2 Ляказетт – 86'
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