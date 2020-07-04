«Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ
В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «канониров».
Первый мяч на 43-й минуте забил полузащитник «Арсенала» Букайо Сака. В концовке матча преимущество лондонской команды увеличил нападающий Александр Ляказетт, которому ассистировал хавбек Джозеф Уиллок.
Победная серия «канониров» в чемпионате Англии достигла трёх матчей. Для «волков» сегодняшнее поражение стало первым в последних девяти встречах АПЛ.
«Вулверхэмптон» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе команды Нуну Эшпириту Санту 52 очка. «Арсенал» (49) — на седьмом месте.
Англия - Премьер-лига. 33-й тур
04 июля 2020, суббота. 19:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Сака – 43' 0:2 Ляказетт – 86'
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