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Валерий Карпин — о матче с «Крыльями»: слава богу, набрали 11 футболистов

Валерий Карпин — о матче с «Крыльями»: слава богу, набрали 11 футболистов
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после выездного матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (0:0).

«Слава богу, набрали 11 футболистов. К сожалению, травма у Чистякова. И так у нас народу немного, ещё и травма у Димы. Остальные без травм. Поиграли. Результат — 0:0. Наши проблемы в атаке связаны с физическим состоянием.

Реакция на зафиксированный фол у Чистякова? Реакция была такая, что Чистяков фол не совершал. Подсмотрел, когда судья пошёл к VAR, — страшное зрелище.

Не считаю, что Ведерников нарушил правила в моменте со второй жёлтой карточкой. Защитник слишком низко голову опустил. А со стороны Андрея Талалаева фол был», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

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