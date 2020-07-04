ЦСКА забил «Ахмату» три гола за четыре минуты

Футболисты московского ЦСКА забили три мяча за четыре минуты в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Счёт — 3:0 в пользу гостей, идёт второй тайм.

На 61-й минуте гол забил Фёдор Чалов с передачи Ивана Облякова. Спустя минуту — Никола Влашич. На 65-й минуте Арнор Сигурдссон, откликнувшись на пас Константина Кучаева, довёл счёт до разгромного.

Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В бригаду входят ассистенты Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).



В первом круге чемпионата России сезона-2019/2020 встреча команд завершилась победой «армейцев» со счётом 3:0.



Московский ЦСКА, в 25 турах набрав 40 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (27) — на 13-м месте.