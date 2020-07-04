На Кокорине порвали футболку в ходе матча с «Локомотивом»

Игроки московского «Локомотива» порвали футболку на нападающем «Сочи» Александре Кокорине. Счёт — 0:0, идёт второй тайм.

Около минуты футболист ждал на бровке, пока ему выдадут новую майку.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. В бригаду входят ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).



В первом круге чемпионата России сезона-2019/2020 встреча команд завершилась победой «железнодорожников» со счётом 1:0.



Московский «Локомотив», в 25 турах набрав 48 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (29) — на 10-м месте.