ЦСКА разгромил «Ахмат» и догнал «Ростов» в таблице РПЛ

Московский ЦСКА в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» одержал крупную победу. Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

В первом тайме команды голов не забили. На 61-й минуте гол забил Фёдор Чалов с передачи Ивана Облякова. Спустя минуту — Никола Влашич. На 65-й минуте Арнор Сигурдссон, откликнувшись на пас Константина Кучаева, довёл счёт до разгромного. На 84-й минуте защитник «Ахмата» Андрей Семёнов занёс мяч в свои ворота.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Ему помогали ассистенты Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).



В первом круге чемпионата России сезона-2019/2020 встреча команд завершилась победой «армейцев» со счётом 3:0.



Московский ЦСКА, в 25 турах набрав 43 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» догнали «Ростов» (43), который сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0). «Ахмат» (27) — на 14-м месте.