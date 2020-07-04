Владислав Радимов: боже, «Спартак» храни, дай ему силы

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на поражение «Спартака» в домашнем матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом». Финальный свисток зафиксировал победу гостей со счётом 3:2.

«Боже, Спартак храни, дай ему силы… А Тиль вышел, когда было 2:1 в пользу Спартака, и… Есть объяснения? Не хватает практики, видимо? Или…» — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Доменико Тедеско 32 очка. «Тамбов» (28) — на 12-м месте.

В 27-м туре Премьер-Лиги «Тамбов» 7 июля на своём поле примет грозненский «Ахмат» (начало — в 18:30 мск). «Спартак» 8 июля дома встретится с «Локомотивом» (начало — в 20:30 мск).