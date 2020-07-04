«Локо» на своём поле не сумел обыграть «Сочи». У «железнодорожников» отменили два гола

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Сочи». Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 0:0.
На 29-й минуте нападающий «Локомотива» Антонио Эдер отправил мяч в ворота «Сочи», однако гол отменили после просмотра видеоповтора — арбитр зафиксировал офсайд. В добавленное ко второму тайму время забил форвард «железнодорожников» Тимур Сулейманов, но гол вновь отменили из-за положения вне игры. На 98-й минуте полузащитник хозяев Алексей Миранчук не сумел реализовать пенальти.
У «Локомотива» ничья стала второй подряд в чемпионате России. В прошлом туре команда Марко Николича поделила очки с самарскими «Крыльями Советов» (1:1). «Сочи» не побеждает и не выигрывает в РПЛ уже в течение трёх матчей подряд.
«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице российского первенства. В активе московского клуба 49 очков. «Сочи» (30) — на 11-м.
- 4 июля 2020
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