«Зенит» станет чемпионом России, если обыграет «Краснодар»

«Зенит» может досрочно стать чемпионом в 26-м туре Российской Премьер-Лиги. Для этого петербургская команда должна обыграть в гостях «Краснодар».

Шанс «Зениту» на досрочное чемпионства предоставил «Локомотив», потерявший очки в матче с «Сочи». Перед матчем с «Краснодаром» петербургская команда опережает «железнодорожников» на 10 очков. «Краснодар» примет «Зенит» завтра, 5 июля, начало матча — в 20:30 мск.

«Локо» на своём поле не сумел обыграть «Сочи». Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 0:0. У «железнодорожников» отменили два гола.

«Зенит» одержал победу во всех трёх матчах после возобновления сезона в чемпионате России — с ЦСКА (4:0), «Крыльями Советов» (2:1) и «Тамбовом» (2:1). Петербургский клуб набрал 59 очков в 25 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (45) — на 3-м месте.