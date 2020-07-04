Мюнхенская «Бавария» переиграла леверкузенский «Байер» в финале Кубка Германии. Встреча проходила на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась со счётом 4:2 в пользу «Баварии».

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль. По голу забили Давид Алаба и Серж Гнабри. Мячи в составе «Байера» забивали Свен Бендер и Кай Хаверц (с пенальти).

«Бавария» завоевала 20-й Кубок Германии. Мюнхенцы выиграли турнир во второй раз подряд. В финальном матче прошлого сезона «Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» (3:0).

Леверкузенский «Байер» побеждал в турнире один раз — в 1993 году. Команда проиграла три финала Кубка Германии (2002, 2009, 2020).

В полуфинале турнира «Бавария» обыграла франкфуртский «Айнтрахт» со счётом 2:1. «Байер» разгромил «Саарбрюкен» со счётом 3:0.