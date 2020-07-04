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«Бавария» завоевала 20-й Кубок Германии

«Бавария» завоевала 20-й Кубок Германии
Футбол / Германия 0

Мюнхенская «Бавария» переиграла леверкузенский «Байер» в финале Кубка Германии. Встреча проходила на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась со счётом 4:2 в пользу «Баварии».

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль. По голу забили Давид Алаба и Серж Гнабри. Мячи в составе «Байера» забивали Свен Бендер и Кай Хаверц (с пенальти).

«Бавария» завоевала 20-й Кубок Германии. Мюнхенцы выиграли турнир во второй раз подряд. В финальном матче прошлого сезона «Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» (3:0).

Леверкузенский «Байер» побеждал в турнире один раз — в 1993 году. Команда проиграла три финала Кубка Германии (2002, 2009, 2020).

В полуфинале турнира «Бавария» обыграла франкфуртский «Айнтрахт» со счётом 2:1. «Байер» разгромил «Саарбрюкен» со счётом 3:0.

Кубок Германии. Финал
04 июля 2020, суббота. 21:00 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
2 : 4
Бавария
Мюнхен
0:1 Алаба – 16'   0:2 Гнабри – 24'   0:3 Левандовски – 59'   1:3 Бендер – 63'   1:4 Левандовски – 89'   2:4 Хаверц – 90+5' (пен)
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