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Марко Николич: не люблю VAR. Остановки убивают душу футбола

Марко Николич: не люблю VAR. Остановки убивают душу футбола
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич дал комментарий после домашнего матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:0).

«К сожалению, потеряли сегодня два очка. Понятно, команды приезжают сюда играть в оборонительный футбол, но, по моим ощущениям, во втором тайме у нас было 80% владения мячом.

Нам не хватает эффективности в завершающей стадии. Нужно быть более голодными до голов и стараться быть более эффективными. Хочу отметить, в нашей обороне проблем особо не было. Но нам надо было находить решения в атаке и забивать.

Давно говорил, что не люблю систему VAR, такие остановки убивают душу футбола. Но комментировать решения не могу — у судей есть время посмотреть и оценить, был там офсайд или нет», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, в матче с «Сочи» арбитр отменил два гола «Локомотива» после просмотра видеоповторов.

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