Шалимов: развалился ли «Ахмат»? Нас развалили

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал проигрыш в матче с московским ЦСКА (0:4).
«Момента с пенальти не видел. Развалились ли мы? Нас развалили. В первом тайме равная игра, поменяли схему, сыграли в три защитника. Где-то кто-то недоработал, не добежал. За короткий промежуток времени мы получили три мяча и проиграли.
У нас были дисквалифицированные игроки, были потери, прибегли к ротации. Но у нас есть футболисты, которые могут достойно заменять. Но у некоторых не получилось. Анхель у нас выпал, но Швец возвращается. Посмотрим, может, кто-то ещё сможет вернуться и помочь», — передаёт слова Шалимова корреспондент „Чемпионата“ Андрей Панков.
Московский ЦСКА в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» одержал крупную победу со счётом 4:0. Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.
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