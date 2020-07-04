В. Федотов: решения по участию Кокорина в матче с «Зенитом» пока нет

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов дал комментарий после выездного матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:0).

«Не хватило немного свежести — играем через два дня на третий. Плюс сыграли наши внутренние проблемы — Кристиан Нобоа восстановился, но сегодня быстро устал. В первой тайме соперник заманивал на свою половину поля, использовал передачи за линию обороны. Было непросто, тем не менее мы искали свои моменты, и были даже хорошие предпосылки.

В завершающей стадии нам не хватило жёсткости и хладнокровия. Так или иначе, мы довольны, что набрали одно очко. Несмотря на насыщенный тяжелый график, ребята проявили футбольный героизм. На этом этапе не всё получается. Можем играть сильнее.

Замена Михи Мевли была связана с травмой. У нас остался один 18-летний мальчик, которому сегодня было рано появляться на поле, поэтому мы перешли на схему с четырьмя центральными защитниками и выпустили Дмитрия Полоза.

Участие Александра Кокорина в матче с «Зенитом»? Пока нет решения», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Сочи» встречается с «Зенитом» в матче 27-го тура РПЛ 8 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало — в 18:00 мск.