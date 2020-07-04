Радимов — «Спартаку»: отправьте Тедеско в Беларусь на недельку, и всё у вас наладится

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов после проигрыша «Спартака» в домашнем матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:3) предложил красно-белым оригинальный способ решения проблем с результатами.

«Отправьте Доменико Тедеско в Беларусь на недельку, и всё у вас наладится», — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».

Напомним, наставник ЦСКА Виктор Гончаренко после проигрыша в домашней встрече 23-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:4) подал в отставку и уехал в Беларусь. Специалист вернулся к работе через неделю, после чего «армейцы» одержали две победы подряд.

«Спартак», набрав 32 очка, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. 8 июля подопечные Тедеско на своём поле принимают «Локомотив». Начало — в 20:30 мск.