Шелия отбивался от Соболева, фанат сверялся со своим VAR. Фото матча «Спартак» — «Тамбов»

4 июля в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги «Тамбов» одержал победу в матче со «Спартаком» со счётом 3:2.

Первой гол на 36-й минуте забил Зелимхан Бакаев, реализовав пенальти. На 60-й минуте Валерий Чуперка сравнял счёт. Спустя четыре минуты Джордан Ларссон вывел «Спартак» вперёд. На 73-й минуте Алексей Грицаенко сравнял счёт 2:2. Победный гол «Тамбова» на 82-й минуте забил Владимир Обухов с пенальти.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Ему помогали ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Тамбов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.