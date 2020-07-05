Шелия отбивался от Соболева, фанат сверялся со своим VAR. Фото матча «Спартак» — «Тамбов»

4 июля в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги «Тамбов» одержал победу в матче со «Спартаком» со счётом 3:2.
Первой гол на 36-й минуте забил Зелимхан Бакаев, реализовав пенальти. На 60-й минуте Валерий Чуперка сравнял счёт. Спустя четыре минуты Джордан Ларссон вывел «Спартак» вперёд. На 73-й минуте Алексей Грицаенко сравнял счёт 2:2. Победный гол «Тамбова» на 82-й минуте забил Владимир Обухов с пенальти.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Ему помогали ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Тамбов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
- 5 июля 2020
-
09:37
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
06:31
-
06:13
-
04:46
-
04:28
-
04:04
-
03:41
-
03:24
-
03:03
-
02:42
-
02:25
-
02:06
-
01:28
-
00:58
-
00:53
-
00:47
-
00:37
-
00:35
-
00:26
-
00:20
-
00:14
- 4 июля 2020
-
23:56
-
23:47
-
23:38
-
23:25
-
23:24
-
23:15
-
23:08
-
23:03
-
22:56
-
22:55
-
22:48