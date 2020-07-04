Голы Коноплянки и Степаненко помогли «Шахтёру» вырвать победу у киевского «Динамо»

В матче 7-го тура плей-офф чемпионов украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтёр» одержал победу в матче с киевским «Динамо». Встреча проходила на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На 31-й минуте матча счёт открыл Тарас Степаненко. Спустя 8 минут преимущество гостей удвоил Евгений Коноплянка с передачи Манора Соломона. Беньямин Вербич отыграл один мяч, а на 61-й минуте Карлос Де Пена сравнял счёт. Победный гол «Шахтёра» забил Алан Патрик на 72-й минуте. В добавленное время прямую красную карточку получил защитник «Динамо» Йосип Пиварич.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Романовым (Днепропетровск). Ему помогали Андрей Скрипка (Кропивницкий) и Александр Войтюк (Запорожье). Резервный арбитр — Анатолий Абдула (Харьков).

После 29 туров «Шахтёр», набрав 75 очков, занимает первое место в чемпионате Украины. «Динамо» (55) — на втором месте, при этом у «Зари» (55) один матч в запасе.