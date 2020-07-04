«Челси» разгромил «Уотфорд» и вернулся на четвёртое место в таблице АПЛ

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Уотфорд». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Челси» Оливье Жиру, отправивший мяч в ворота «Уотфорда» на 28-й минуте с паса хавбека Росса Баркли. Перед свистком на перерыв преимущество лондонцев увеличил форвард Виллиан, реализовавший пенальти. В добавленное ко второму тайму время Баркли довёл счёт до разгромного с передачи защитника Сесара Аспиликуэты.

«Челси» вернулся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, опередив «Манчестер Юнайтед». Синие опережают «красных дьяволов» на два очка. «Уотфорд» занимает 17-е место.