«Челси» разгромил «Уотфорд» и вернулся на четвёртое место в таблице АПЛ
В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Уотфорд». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал нападающий «Челси» Оливье Жиру, отправивший мяч в ворота «Уотфорда» на 28-й минуте с паса хавбека Росса Баркли. Перед свистком на перерыв преимущество лондонцев увеличил форвард Виллиан, реализовавший пенальти. В добавленное ко второму тайму время Баркли довёл счёт до разгромного с передачи защитника Сесара Аспиликуэты.
«Челси» вернулся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, опередив «Манчестер Юнайтед». Синие опережают «красных дьяволов» на два очка. «Уотфорд» занимает 17-е место.
Англия - Премьер-лига. 33-й тур
04 июля 2020, суббота. 22:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 0
Уотфорд
Уотфорд
1:0 Жиру – 28' 2:0 Виллиан – 43' (пен) 3:0 Баркли – 90+2'
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