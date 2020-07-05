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Четыре гола ЦСКА — в видеообзоре матча с «Ахматом»

Четыре гола ЦСКА — в видеообзоре матча с «Ахматом»
Футбол / РПЛ 0

Московский ЦСКА в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» одержал крупную победу. Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

В первом тайме команды голов не забили. На 61-й минуте гол забил Фёдор Чалов с передачи Ивана Облякова. Спустя минуту — Никола Влашич. На 65-й минуте Арнор Сигурдссон, откликнувшись на пас Константина Кучаева, довёл счёт до разгромного. На 84-й минуте защитник «Ахмата» Андрей Семёнов занёс мяч в свои ворота.

Московский ЦСКА, в 25 турах набрав 43 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» догнали «Ростов» (43), который сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0). «Ахмат» (27) — на 14-м месте.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в RuTube-канале «Матч Премьер».

ЦСКА разгромил «Ахмат» и догнал «Ростов» в таблице РПЛ
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