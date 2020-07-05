Фантастический удар Марсьяля и дубль Гринвуда — в видеообзоре матча «МЮ» — «Борнмут»

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Борнмут». Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.
Первый мяч забил полузащитник «Борнмута» Джуниор Станислас на 15-й минуте.
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На 29-й минуте счёт сравнял форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд.
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На 35-й минуте нападающий Маркус Рашфорд вывел «красных дьяволов» вперёд, реализовав пенальти.
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Перед свистком на перерыв фантастическим ударом из-за пределов штрафной отличился форвард «Юнайтед» Антони Марсьяль.
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В начале второго тайма нападающий гостей Джошуа Кинг сократил разницу в счёте, забив с 11-метровой отметки.
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На 54-й минуте Гринвуд оформил дубль.
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На 59-й минуте ещё один мяч в ворота «Борнмута» отправил хавбек «Юнайтед» Бруну Фернандеш.
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