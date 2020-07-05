Талалаев — о матче с «Ростовом»: средняя игра. Команда проявила характер. Будем работать

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Талалаев дал комментарий после домашнего матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:0).
«Если игру с «Локомотивом» я назвал хорошей, то игра с «Ростовом» не соответствовала этому термину. Игра была средней. Команда проявила характер, самоотверженность, желание не проиграть. Но с точки зрения конструктивизма у нас были другие планы — удаление в них слишком серьёзно вмешалось. После удаления не получалось самое главное — выбегать в быстрые ответные атаки, не хватало взаимопонимания между футболистами.
Планировали выпустить более таких «тонких» игроков — Паула Антона, Дениса Поповича, Антона Зиньковского на второй тайм, но, играя в меньшинстве, нужны были игроки, которые в первую очередь обезопасят оборону. После того как составы уравнялись, по моментам мы превзошли соперника.
Предупреждали ребят, что у нас есть долг перед болельщиками после игры с «Ахматом». Мне очень понравилось, что в перерыве команда не намеревалась уступать эту игру. А дальше будем работать», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Крыльев Советов» на официальном сайте клуба.
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