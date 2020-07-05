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Вратарь клуба ПФЛ «Знамя Труда» оказался в реанимации после попадания молнии на тренировке

Вратарь клуба ПФЛ «Знамя Труда» оказался в реанимации после попадания молнии на тренировке
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Несчастный случай произошёл на одной из тренировок клуба ПФЛ «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. Об этом информирует сообщество болельщиков подмосковного клуба в социальной сети «ВКонтакте».

«По нашей информации, сегодня на тренировке произошёл несчастный случай. В молодого вратаря Ивана Заборовского попала молния, сейчас он находится в реанимации.

Надеемся, что всё плохое обойдёт его стороной», — сообщается на странице.

Сезон-2019/2020 в третьем по силе дивизионе России, как и практически все соревнования в мире, изначально был приостановлен весной из-за пандемии коронавируса. Впоследствии исполнительный комитет Российского футбольного союза принял решение завершить турнир досрочно. Аналогичные меры были приняты в Футбольной национальной лиге. При этом Российская Премьер-Лига была возобновлена.

На момент приостановки сезона «Знамя Труда», набрав 15 очков в 17 турах, занимал 11-е место в турнирной таблице ПФЛ зоны «Запад».

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