Вратарь клуба ПФЛ «Знамя Труда» оказался в реанимации после попадания молнии на тренировке

Несчастный случай произошёл на одной из тренировок клуба ПФЛ «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. Об этом информирует сообщество болельщиков подмосковного клуба в социальной сети «ВКонтакте».

«По нашей информации, сегодня на тренировке произошёл несчастный случай. В молодого вратаря Ивана Заборовского попала молния, сейчас он находится в реанимации.

Надеемся, что всё плохое обойдёт его стороной», — сообщается на странице.

Сезон-2019/2020 в третьем по силе дивизионе России, как и практически все соревнования в мире, изначально был приостановлен весной из-за пандемии коронавируса. Впоследствии исполнительный комитет Российского футбольного союза принял решение завершить турнир досрочно. Аналогичные меры были приняты в Футбольной национальной лиге. При этом Российская Премьер-Лига была возобновлена.



На момент приостановки сезона «Знамя Труда», набрав 15 очков в 17 турах, занимал 11-е место в турнирной таблице ПФЛ зоны «Запад».