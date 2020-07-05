Криштиану Роналду: мне действительно был нужен этот гол со штрафного

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился впечатлениями после забитого гола в матче 30-го тура чемпионата Италии в ворота команды «Торино» (4:1).

«Мне действительно был нужен этот гол со штрафного, чтобы я мог вернуть себе уверенность. Мы знали, что это будет сложная игра, но мы работали, и теперь наш результат оказывает давление на «Лацио». Сегодня мы достигли своей цели.

Неважно, кто забивает голы, пока команда побеждает. Мы все в хорошей форме и постараемся победить и «Милан», игра с которым является ещё одним сложным матчем», — цитирует Роналду Football Italia.

В текущем сезоне 35-летний форвард принял участие в 38 встречах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился 29 забитыми мячами и 7 результативными передачами.