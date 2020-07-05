Акинфеев сравнялся с Лоськовым по количеству проведённых матчей в РПЛ. У обоих по 453 игры

34-летний вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев провёл 453-ю встречу в Российской Премьер-Лиге, выйдя в старте в игре 26-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» (4:0), и сравнялся по этому показателю с бывшим полузащитником «Локомотива» Дмитрием Лоськовым.

Акинфеев делит с Лоськовым третью строчку рейтинга игроков по количеству проведённых игр в РПЛ. Впереди них только два экс-игрока ЦСКА – действующий главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич и Сергей Семак, возглавляющий питерский «Зенит». У Семака 456 проведённых встреч, а у Игнашевича – 489.

Получается, что для того, чтобы занять второе место в РПЛ по количеству проведённых матчей Игорю Акинфееву достаточно выйти на поле во всех четырёх оставшихся матчах ЦСКА в текущем сезоне.

Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА с 2002 года. С 2004 по 2018 год он защищал цвета сборной России. В нынешнем сезоне чемпионата России Акинфеев принял участие в 26 матчах, пропустив 26 голов и в 11 встречах отстояв на ноль.