Акинфеев сравнялся с Лоськовым по количеству проведённых матчей в РПЛ. У обоих по 453 игры

34-летний вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев провёл 453-ю встречу в Российской Премьер-Лиге, выйдя в старте в игре 26-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» (4:0), и сравнялся по этому показателю с бывшим полузащитником «Локомотива» Дмитрием Лоськовым.
Акинфеев делит с Лоськовым третью строчку рейтинга игроков по количеству проведённых игр в РПЛ. Впереди них только два экс-игрока ЦСКА – действующий главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич и Сергей Семак, возглавляющий питерский «Зенит». У Семака 456 проведённых встреч, а у Игнашевича – 489.
Получается, что для того, чтобы занять второе место в РПЛ по количеству проведённых матчей Игорю Акинфееву достаточно выйти на поле во всех четырёх оставшихся матчах ЦСКА в текущем сезоне.
Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА с 2002 года. С 2004 по 2018 год он защищал цвета сборной России. В нынешнем сезоне чемпионата России Акинфеев принял участие в 26 матчах, пропустив 26 голов и в 11 встречах отстояв на ноль.
- 5 июля 2020
-
03:24
-
03:03
-
02:42
-
02:25
-
02:06
-
01:28
-
00:58
-
00:53
-
00:47
-
00:37
-
00:35
-
00:26
-
00:20
-
00:14
- 4 июля 2020
-
23:56
-
23:47
-
23:38
-
23:25
-
23:24
-
23:15
-
23:08
-
23:03
-
22:56
-
22:55
-
22:48
-
22:47
-
22:39
-
22:32
-
22:28
-
22:19
-
22:14
-
22:10
-
21:54
-
21:53
-
21:49