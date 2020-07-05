«Краснодар» готов предложить € 7 млн за игрока олимпийской сборной Аргентины

Науэль Бустос, 22-летний аргентинский нападающий, выступающий на родине за «Тальерес» попал в сферу интересов российского клуба – «Краснодара», сообщает LiveFMCordoba со ссылкой на аргентинское издание Mundo.

По имеющейся информации, президент аргентинского клуба рассчитывает получить за игрока не менее € 10 млн, так как опция выкупа 22-летнего форварда составляет € 18 млн. Сообщается, что уже в ближайшее время «Краснодар» отправит первое официальное предложение в размере € 7 млн. Помимо «Краснодара» заинтересованность в игроке проявляют «Атлетико Минейро», «Валенсия», «Севилья» и «Порту».

В текущем сезоне Бустос принял участие в 21 встрече за «Тальерес» во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи. Также на его счету 3 игры за олимпийскую сборную Аргентины, в составе которой ему также удалось отметиться забитым мячом. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в € 6,7 млн.