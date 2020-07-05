Калиниченко: очень хреновый «Спартак» в этом сезоне. Не боятся ни соперники, ни судьи

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал игру красно-белых в домашнем матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом», который завершился победой гостей со счётом 3:2.

«Очень хреновый «Спартак» в этом сезоне. Поэтому никто не боится… Ни соперники, ни судьи. И сами себе не доверяют, сами себя раздражают. Всё в голове. Ещё этой команде катастрофически не хватает лидеров. Да что лидеров, хотя бы одного ЛИДЕРА», — написал Калиниченко в «Твиттере».

В первом круге чемпионата России сезона-2019/2020 встреча команд завершилась победой «Тамбова» со счётом 2:0.



Московский «Спартак», в 25 турах набрав 32 очка, занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (28) поднялся на 12-е место.