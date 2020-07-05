Гришин: думаю, матч с «Краснодаром» будет для «Зенита» чемпионским

Бывший главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящей встречи «Краснодара» и «Зенита» в 26-м туре РПЛ.
«Жду хорошего футбола. «Краснодар», скорее всего, будет атаковать. Главный тренер «Зенита» Семак что-то придумает. Ожидаю, что будет красивая игра. Думаю, «Зенит» победит и это будет чемпионский матч», — приводит слова Гришина «Матч ТВ».
В случае победы над «Краснодаром» «Зенит» досрочно станет чемпионом сезона-2019/2020, что станет самым ранним чемпионством в истории РПЛ. Шанс «Зениту» на досрочное чемпионства предоставил «Локомотив», потерявший очки в матче с «Сочи». Перед матчем с «Краснодаром» петербургская команда опережает «железнодорожников» на 10 очков. «Краснодар» примет «Зенит» сегодня, 6 июля, начало матча — в 20:30 мск.
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