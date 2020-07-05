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«Бавария» завоевала Кубок Германии, Буффон побил рекорд Мальдини в Серии А. Главное к утру

«Бавария» завоевала Кубок Германии, Буффон побил рекорд Мальдини в Серии А. Главное к утру
Футбол / РПЛ 0

«Бавария» завоевала 20-й Кубок Германии, Буффон побил рекорд Мальдини по количеству матчей в Серии А, россияне не попали в список 16 лучших защитников НХЛ, Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии и другие важные новости в подборке «Чемпионата».

1. «Бавария» завоевала 20-й Кубок Германии.

2. Буффон побил рекорд Мальдини по количеству матчей в Серии А.

3. Россияне не попали в список 16 лучших защитников НХЛ.

4. Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии, Феттель — 11-й, Квят — 13-й.

5. «Химки» продлили контракты с Моней и Вяльцевым.

6. В Армении громкий скандал с «договорняками». 58 человек дисквалифицировали.

7. Погба выбрил на голове символ движения Black Lives Matter.

8. «Спартак» дома проиграл «Тамбову», ведя в счёте после первого тайма.

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