Симоне Индзаги: не собираемся сдаваться после поражения в матче с «Миланом»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги дал комментарий после поражения в домашнем матче 30-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (0:3).

«Это поражение усложняет ситуацию для нас в турнирной таблице, но мы понимаем, что сегодня были некоторые очевидные трудности. Нам не очень повезло — пропустили гол с рикошета, ещё один — с пенальти, который наш голкипер практически взял.

У нас был шанс всё исправить, но затем наша команда пропустила третий мяч. К сожалению, сейчас я не могу проводить ротацию, поэтому играть по четыре матча за две недели становится непросто.

Нужно смотреть вперёд и готовиться к следующей встрече. Мы понимаем, какой путь прошли, не собираемся сдаваться», — приводит слова 44-летнего специалиста Football Italia со ссылкой на DAZN.