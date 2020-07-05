Пол Скоулз рассказал, чего не хватает «Манчестер Юнайтед» для борьбы с «Ливерпулем»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз рассказал, чего не хватает клубу для борьбы за первые места в английской Премьер-лиге.
«Манчестер Юнайтед» пока сильно уступает «Ливерпулю», в этом нет сомнений. Отставание по очкам невероятно, а уровень «Манчестер Сити» никуда не девается.
Не думаю, что между «Ливерпулем» и «Юнайтед» пропасть. Знаю, что мы говорили о четырёх или пяти новичках, но, думаю, сейчас команде нужно два или три. Нужен центральный нападающий, классный бомбардир и, возможно, центральный защитник в пару к Магуайру. Линделёф играет нормально, но мне кажется, что периодически Магуайра могут подлавливать нападающие из-за нехватки скорости. Если рядом с ним будет доминирующий защитник, как Рио Фердинанд или Яп Стам, который будет запугивать форвардов, команде это очень поможет», — цитирует Скоулза Goal.com со ссылкой на BBC Radio Five Live.
- 5 июля 2020
-
11:06
-
10:47
-
10:35
-
10:30
-
10:10
-
10:03
-
09:54
-
09:37
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
06:31
-
06:13
-
04:46
-
04:28
-
04:04
-
03:41
-
03:24
-
03:03
-
02:42
-
02:25
-
02:06
-
01:28
-
00:58
-
00:53
-
00:47
-
00:37
-
00:35
-
00:26
-
00:20
-
00:14
- 4 июля 2020
-
23:56
-
23:47
-
23:38
-
23:25