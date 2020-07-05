Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Пол Скоулз рассказал, чего не хватает «Манчестер Юнайтед» для борьбы с «Ливерпулем»

Пол Скоулз рассказал, чего не хватает «Манчестер Юнайтед» для борьбы с «Ливерпулем»
Футбол / Англия 0

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз рассказал, чего не хватает клубу для борьбы за первые места в английской Премьер-лиге.

«Манчестер Юнайтед» пока сильно уступает «Ливерпулю», в этом нет сомнений. Отставание по очкам невероятно, а уровень «Манчестер Сити» никуда не девается.

Не думаю, что между «Ливерпулем» и «Юнайтед» пропасть. Знаю, что мы говорили о четырёх или пяти новичках, но, думаю, сейчас команде нужно два или три. Нужен центральный нападающий, классный бомбардир и, возможно, центральный защитник в пару к Магуайру. Линделёф играет нормально, но мне кажется, что периодически Магуайра могут подлавливать нападающие из-за нехватки скорости. Если рядом с ним будет доминирующий защитник, как Рио Фердинанд или Яп Стам, который будет запугивать форвардов, команде это очень поможет», — цитирует Скоулза Goal.com со ссылкой на BBC Radio Five Live.

Скоулз: Погба придётся потрудиться, чтобы вернуться в состав «Манчестер Юнайтед»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020