Пол Скоулз рассказал, чего не хватает «Манчестер Юнайтед» для борьбы с «Ливерпулем»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз рассказал, чего не хватает клубу для борьбы за первые места в английской Премьер-лиге.



«Манчестер Юнайтед» пока сильно уступает «Ливерпулю», в этом нет сомнений. Отставание по очкам невероятно, а уровень «Манчестер Сити» никуда не девается.



Не думаю, что между «Ливерпулем» и «Юнайтед» пропасть. Знаю, что мы говорили о четырёх или пяти новичках, но, думаю, сейчас команде нужно два или три. Нужен центральный нападающий, классный бомбардир и, возможно, центральный защитник в пару к Магуайру. Линделёф играет нормально, но мне кажется, что периодически Магуайра могут подлавливать нападающие из-за нехватки скорости. Если рядом с ним будет доминирующий защитник, как Рио Фердинанд или Яп Стам, который будет запугивать форвардов, команде это очень поможет», — цитирует Скоулза Goal.com со ссылкой на BBC Radio Five Live.

Скоулз: Погба придётся потрудиться, чтобы вернуться в состав «Манчестер Юнайтед»