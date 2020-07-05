«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: видео всех голов матча

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» и завершилась со счётом 0:2.
Первый мяч на 43-й минуте забил полузащитник «канониров» Букайо Сака. Мяч после прострела с левого фланга и рикошета от защитника прилетел к юному англичанину, и тот отправил его в ближний угол ворот.
Видео доступно на «Чемпионате».
В концовке матча преимущество лондонской команды увеличил нападающий Александр Ляказетт. Получив передачу с фланга, француз эффектно разобрался с защитником и пробил в дальний угол ворот.
Видео доступно на «Чемпионате».
«Вулверхэмптон», набрав 52 очка, занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (49) — на седьмом месте.
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