«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: видео всех голов матча

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» и завершилась со счётом 0:2.



Первый мяч на 43-й минуте забил полузащитник «канониров» Букайо Сака. Мяч после прострела с левого фланга и рикошета от защитника прилетел к юному англичанину, и тот отправил его в ближний угол ворот.

Видео доступно на «Чемпионате».

В концовке матча преимущество лондонской команды увеличил нападающий Александр Ляказетт. Получив передачу с фланга, француз эффектно разобрался с защитником и пробил в дальний угол ворот.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Вулверхэмптон», набрав 52 очка, занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (49) — на седьмом месте.