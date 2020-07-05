Видео всех голов матча «Челси» — «Уотфорд»

В 33-м туре английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Уотфорд». Матч прошёл в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершился со счётом 3:0.



Автором первого гола хозяев стал нападающий Оливье Жиру, получивший передачу в штрафной площади и отправивший мяч в ворота из-под защитника на 28-й минуте.

Видео доступно на «Чемпионате».

Перед свистком на перерыв преимущество лондонцев увеличил форвард Виллиан, уверенно реализовав пенальти.

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В добавленное ко второму тайму время полузащитник синих Росс Баркли довёл счёт до разгромного. Получив пас с фланга, он точно пробил в ближайший верхний угол ворот.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Челси» набрал 57 очков и вернулся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, опередив «Манчестер Юнайтед» на два очка. «Уотфорд» (28) — на 17-м месте.