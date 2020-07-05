Камеры выхватили раздражённую реакцию Роналду на указания Сарри
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри не сумел найти общего языка с нападающим Криштиану Роналду во время вчерашнего матча 30-го тура чемпионата Италии с «Торино».
В концовке первого тайма специалист обратился к находившемуся рядом португальцу и дал ему указания. Криштиану воспринял слова тренера без энтузиазма: сначала закатил глаза, а затем отошёл в сторону и помотал головой. Беседа Сарри с Роналду и реакция футболиста попали на камеру.
«Ювентус» в матче с «Торино» добился уверенной победы со счётом 4:1, а Роналду во втором тайме отправил мяч в сетку ворот со штрафного удара.
«Ювентус», набрав 75 очков, занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А, на 7 очков опережая ближайшего преследователя, «Лацио».
Криштиану Роналду: мне действительно был нужен этот гол со штрафного
- 5 июля 2020
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