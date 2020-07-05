Флик: делаю всё возможное, чтобы Тьяго остался в «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал информацию о возможном уходе из команды полузащитника Тьяго Алькантары.



«Знаю, когда достигаешь определённого возраста и при этом уже успел поиграть в Испании за «Барселону» и в Германии за «Баварию», чувствуешь необходимость попробовать себя в другой большой лиге. Это нормально.



Делаю всё возможное, чтобы Тьяго остался здесь. Но время покажет. Нам по-прежнему предстоит играть в Лиге чемпионов, у нас серьёзные планы, и Тьяго в них входит», — приводит слова Флика Goal.com.



Алькантара — воспитанник «Барселоны», цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в «Баварию». В завершившемся сезоне Бундеслиги 29-летний хавбек в 24 матчах забил 3 мяча.

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