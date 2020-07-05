«Уфа» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Сегодня, 5 июля, состоится матч «Уфа» — «Урал». Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Валентин Мурашов и Николай Ерёмин (оба — Москва). Резервный рефери — Игорь Панин (Дмитров).
В первом круге команды встретились в 1-м туре в Екатеринбурге. Матч состоялся 13 июля и завершился победой «Урала» со счётом 3:2.
«Уфа», набрав 32 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» (31) располагается на 10-й строчке.
Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020
«Уфа» — «Урал»: прогноз Егора Титова на матч 26-го тура чемпионата России
- 5 июля 2020
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