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«Уфа» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

«Уфа» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 5 июля, состоится матч «Уфа» — «Урал». Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Валентин Мурашов и Николай Ерёмин (оба — Москва). Резервный рефери — Игорь Панин (Дмитров).

В первом круге команды встретились в 1-м туре в Екатеринбурге. Матч состоялся 13 июля и завершился победой «Урала» со счётом 3:2.

«Уфа», набрав 32 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» (31) располагается на 10-й строчке.

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