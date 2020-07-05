Умер комментатор чемпионатов СССР Диас Омаров

Спортивный журналист и комментатор ветеран алма-атинского «Кайрата» Диас Омаров скончался на 80-м году жизни.
«Не стало мэтра спортивной журналистики. Сегодня утром ушёл из жизни Диас Омаров. Человек, которого по праву называли голосом казахстанского спорта, не дожил до 80-летия три с небольшим месяца.
Одним из главных правил Диаса Омарова был постулат, что комментатор никогда не должен учить тренеров и игроков. Он имел свой комментаторский стиль, который был по душе многочисленной армии болельщиков Казахстана», — приводит слова президента Ассоциации спортивной прессы Казахстана Ильяса Омарова «Sputnik Казахстан».
Диас Омаров был спортивным комментатором Казтелерадио с 1966 года. С 1998-го работал также на телеканале «Хабар». Диас Ильясович комментировал матчи чемпионатов СССР по футболу и Олимпийские игры.
- 5 июля 2020
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