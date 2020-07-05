Умер комментатор чемпионатов СССР Диас Омаров

Спортивный журналист и комментатор ветеран алма-атинского «Кайрата» Диас Омаров скончался на 80-м году жизни.

«Не стало мэтра спортивной журналистики. Сегодня утром ушёл из жизни Диас Омаров. Человек, которого по праву называли голосом казахстанского спорта, не дожил до 80-летия три с небольшим месяца.

Одним из главных правил Диаса Омарова был постулат, что комментатор никогда не должен учить тренеров и игроков. Он имел свой комментаторский стиль, который был по душе многочисленной армии болельщиков Казахстана», — приводит слова президента Ассоциации спортивной прессы Казахстана Ильяса Омарова «Sputnik Казахстан».

Диас Омаров был спортивным комментатором Казтелерадио с 1966 года. С 1998-го работал также на телеканале «Хабар». Диас Ильясович комментировал матчи чемпионатов СССР по футболу и Олимпийские игры.