Фёдор Чалов: соскучился по ощущению от гола

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов оценил важность победы в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (4:0), а также высказался о голе, прервавшем продолжительную «засуху».
«Важная победа, долго не выигрывали. В частности, долго не забивал, соскучился по этому ощущению. Очень рады, что выиграли с таким крупным счётом. Матч складывался не так легко. В первом тайме практически не было моментов. Во втором собрались, нашли свободные зоны и создали моменты, получилось забить. После первого гола стало гораздо легче, и мы воспользовались своими шансами.
После первого гола получалось всё, ребята раскрепостились и получали удовольствие от игры. Все ребята — молодцы, отдались игре. При такой погоде играть непросто, но мы выдержали и добились победы», — сказал Чалов в ролике на YouTube-канале ЦСКА.
- 5 июля 2020
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