«Оренбург» выступил с заявлением о предстоящем матче с «Рубином»

«Оренбург» на своём официальном сайте выступил с заявлением о предстоящем матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином», который состоится сегодня, 5 июля, на стадионе «Казань Арена» в Казани. Начало — в 18:30 мск.



«Клуб сообщает, что благодаря строгому выполнению всех предписаний регионального отделения Роспотребнадзора и постоянному контролю за состоянием здоровья всех членов команды стало возможным участие команды в матче ближайшего тура.



Клуб уже отправил всю необходимую и должным образом оформленную информацию о состоянии здоровья футболистов и персонала в оперативный штаб РПЛ для получения QR-кодов, а команда готовится к вылету на матч», — говорится в заявлении.



Напомним, в двух предыдущих матчах чемпионата России – с «Краснодаром» и «Уралом» – «Оренбургу» было засчитано техническое поражение. В «Оренбурге» случилась вспышка коронавируса, из-за чего команда не имела возможности выйти на поле.

В заявке «Оренбурга» на матч с «Рубином» будет 16 футболистов