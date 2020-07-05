Хосеп Гвардиола: есть уверенность, что «Манчестер Сити» разрешат играть в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отменит решение УЕФА о двухлетней дисквалификации клуба из еврокубков.

«Мы готовы. У меня есть уверенность, что нам разрешат играть в Лиге чемпионов, поскольку мы хотим быть на поле в эти годы. Я доверяю людям в «Манчестер Сити». Мы узнаем решение 13 июля. Надеюсь, клуб — тренеры, футболисты, весь персонал — будут продолжать расти и прогрессировать в ближайшие годы», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, УЕФА отстранил «Сити» от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезонах-2020/2021 и 2021/2022. Организация выяснила, что «горожане» в течение нескольких лет проводили финансовые махинации со спонсорскими контрактами, чтобы скрыть убытки.