Чалов: было страшно, когда почувствовал неприятные ощущения в колене во время дерби
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о своём самочувствии. В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» он повредил колено, однако принял участие во вчерашней встрече с «Ахматом» (4:0) и впервые за долгое время забил гол.
«Со здоровьем всё хорошо. В игре со «Спартаком» почувствовал не очень приятные ощущения в колене. Честно говоря, было страшно, но после МРТ понял, что всё не настолько серьёзно, всё обошлось. Занимались с физиотерапевтами, готовились к игре с «Ахматом». Дискомфорта во время матча не ощущал, так что всё хорошо», — сказал Чалов в ролике на YouTube-канале ЦСКА.
ЦСКА, набрав 43 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от зоны Лиги чемпионов на 2 очка.
Фёдор Чалов: соскучился по ощущению от гола
- 5 июля 2020
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