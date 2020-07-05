Чалов: было страшно, когда почувствовал неприятные ощущения в колене во время дерби

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о своём самочувствии. В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» он повредил колено, однако принял участие во вчерашней встрече с «Ахматом» (4:0) и впервые за долгое время забил гол.



«Со здоровьем всё хорошо. В игре со «Спартаком» почувствовал не очень приятные ощущения в колене. Честно говоря, было страшно, но после МРТ понял, что всё не настолько серьёзно, всё обошлось. Занимались с физиотерапевтами, готовились к игре с «Ахматом». Дискомфорта во время матча не ощущал, так что всё хорошо», — сказал Чалов в ролике на YouTube-канале ЦСКА.



ЦСКА, набрав 43 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от зоны Лиги чемпионов на 2 очка.

Фёдор Чалов: соскучился по ощущению от гола