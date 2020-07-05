Микель Артета: если «Арсенал» продолжит в том же духе, нашим соперникам придётся несладко

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о задачах и настрое команды на оставшиеся матчи сезона-2019/2020 в английской Премьер-лиге.
«У «Арсенала» нет права на ошибку в грядущих встречах. Стараемся победить в каждом матче. Если нам это не удастся, давайте просто порадуемся победе над «Вулверхэмптоном» и начнём думать о встрече с «Лестер Сити».
Участвует ли «Арсенал» в гонке за место в первой четвёрке АПЛ? Сейчас наша задача — обыграть «Лестер». Посмотрим, что будет дальше. Несколько недель назад попадание в Лигу чемпионов казалось невозможным, учитывая расписание.
Стараемся становиться лучше от матча к матчу, и чем лучше мы выступаем, тем лучше наши шансы. Если продолжим в том же духе, нашим соперником придётся несладко», — приводит слова Артеты Football.London.
- 5 июля 2020
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