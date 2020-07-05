Арбитр Федотов: гол Ларссона в ворота «Тамбова» нельзя было засчитывать
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с голом нападающего московского «Спартака» Джордана Ларссона в домашнем матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:3).
23-летний швед забил на 64-й минуте встречи. Автором результативной передачи стал защитник Николай Рассказов.
«Гол Ларссона в ворота «Тамбова» нельзя было засчитывать. Перед ударом Джордан выставил руку и локтем попал в лицо игроку «Тамбова». Это штрафной и жёлтая карточка», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Спартак», набрав 32 очка, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В 27-м туре красно-белые на своём поле сыграют с «Локомотивом». Столичное дерби состоится 8 июля, начало — в 20:30 мск.
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