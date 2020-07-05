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«Атлетик» — «Реал»: составы команд на матч чемпионата Испании

«Атлетик» — «Реал»: составы команд на матч чемпионата Испании
Футбол / Испания 0

«Атлетик» и «Реал» объявили стартовые составы на матч 34-го тура испанской Примеры, который состоится сегодня, 5 июля, на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Атлетик»: Симон, Берчиче, Мартинес, Ерай, Капа, Дани Гарсия, Лопес, Муньяин, Кордоба, Рауль Гарсия, Уильямс.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рамос, Марсело, Каземиро, Вальверде, Модрич, Асенсио, Бензема, Родриго.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хосе Луисом Гонсалесом Гонсалесом. Помогать ему будут ассистенты Рубен Бесерриль Гомес и Диего Санчес Рохо. Резервный рефери — Хулио Фермин Лео Ольо.

«Реал», в 33 турах набрав 74 очка, занимает первое место в турнирной таблице Примеры, на 4 очка опережая главного конкурента в борьбе за чемпионский титул, «Барселону». «Атлетик» (48) — на восьмом месте.

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